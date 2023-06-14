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В Улан-Удэ накаляется ситуация вокруг домов, на год лишившихся горячей воды

В Улан-Удэ накаляется ситуация вокруг домов, на год лишившихся горячей воды
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Жильцам пятиэтажек предложили самим решить проблему за полтора миллиона рублей

Об абсурдной ситуации, в которой оказались жильцы как минимум двух домов на улице Ринчино, ещё два месяца назад рассказали в региональном отделении Народного фронта. Старые пятиэтажки в сотых кварталах вот уже год обходятся без горячей воды.

А началось всё из-за вышедших из строя теплообменников в подвалах. В одном из многоквартирных домов прибор в последний раз меняли 40 лет назад. Управляющая компания предложила людям собрать полтора миллиона рублей на новый. Каждому жильцу при таком раскладе придётся раскошелиться примерно на 22 тысячи.

Документ, подтверждающий, что прибор сломался, в УК не предъявили, а о срочной замене заговорили после того, как подающая горячую воду ТГК-14 понизила давление. Вода в кранах стала холоднее, и людям даже пришлось перейти на водонагреватели.

Вмешавшиеся в ситуацию общественники задались вопросом, почему платить за агрегат должны сами собственники. В других регионах эти работы выполняют за счёт фонда капремонта. «Фронтовики» пообещали, что будут добиваться такого решения и для жильцов проблемных пятиэтажек.

Однако к лету вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки. В министерстве строительства и модернизации ЖКХ Бурятии ремонт – ровно как и замену водоподогревателей-теплообменников по программе капитального ремонта – сочли нецелесообразными. Хотя в прокуратуре придерживаются иного мнения.

- Мы не согласны с позицией Минстроя и потому инициируем рабочее совещание по этому вопросу с участием всех профильных ведомств, – заявили в Народном фронте.



Многоэтажек, где теплообменники – единственное средство для отопления и горячего водоснабжения, в столице Бурятии 400. Активисты уверены: их нужно отнести к отдельному типу и учитывать наличие таких устройств при капремонте.

Все жилые здания в Улан-Удэ сейчас делятся на шесть видов – в зависимости от степени благоустройства, строительного материала и количества этажей. От этого зависит размер ежемесячных взносов в ФКР. В 2023 году самый высокий тариф (13 рублей 29 копеек за один квадратный метр) установили  в благоустроенных оштукатуренных 1-2-этажных домах с подвалом. Самый низкий – 8 рублей 16 копеек за «квадрат» – в кирпичных жилых зданиях в 3-5 этажей без лифта и со всеми видами благоустройства (за исключением горячего водоснабжения).
горячее водоснабжение капитальный ремонт ОНФ

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