В Улан-Удэ у жильцов домов попросили полтора миллиона за горячую воду

Оставшимся без неё людям пришлось перейти на бойлеры
Управляющая компания предложила людям собрать полтора миллиона рублей на новый. Каждому жильцу при таком раскладе придётся раскошелиться примерно на 22 тысячи.
Документ, подтверждающий, что прибор сломался, в УК не предъявили, а о срочной замене заговорили после того, как подающая горячую воду ТГК-14 понизила давление. Вода в кранах стала холоднее, и людям даже пришлось перейти на водонагреватели, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
Там задались вопросом, почему платить за агрегат должны сами жильцы, ведь в других регионах эти работы выполняются за счёт фонда капремонта.
- Мы будем добиваться включения установки теплообменника в перечень работ по региональной программе капремонта, – заверили общественники и призвали прокуратуру Бурятии обратить на это внимание.
Михаил Мошкович, проживающий в доме № 3, отметил: «управляшка» ещё два года назад начала инициировать собрание собственников, чтобы они дали согласие на замену теплообменника.
- Мы должны были купить его за свой счёт. Последняя сумма, насколько я знаю, была 1 миллион 300 тысяч рублей только на один наш 60-квартирный дом, – рассказал Михаил.
А Сергей Матвеев из 15-го дома сообщил: им велели собрать подписи, чтобы заменить прибор за счёт капремонта. Правда, ежемесячная плата за него при этом увеличится. Зимой улан-удэнцы замерзали в своих квартирах. Батареи тоже грели слабо – в декабре в комнатах было всего 18 градусов. Люди недоумевают, почему они должны покупать теплообменники за свой счёт, а потом продолжать платить за горячее водоснабжение.