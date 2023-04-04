В Улан-Удэ у жильцов домов попросили полтора миллиона за горячую воду

Оставшимся без неё людям пришлось перейти на бойлеры





В непростой и абсурдной ситуации оказались жильцы двух домов на улице Ринчино. Это в сотых кварталах Улан-Удэ. Старые пятиэтажки вот уже год обходятся без горячей воды. А началось всё из-за вышедших из строя теплообменников в подвалах. В одном из этих домов прибор в последний раз меняли 40 лет назад.Управляющая компания предложила людям собрать полтора миллиона рублей на новый. Каждому жильцу при таком раскладе придётся раскошелиться примерно на 22 тысячи.Документ, подтверждающий, что прибор сломался, в УК не предъявили, а о срочной замене заговорили после того, как подающая горячую воду ТГК-14 понизила давление. Вода в кранах стала холоднее, и людям даже пришлось перейти на водонагреватели, рассказали в региональном отделении Народного фронта.Там задались вопросом, почему платить за агрегат должны сами жильцы, ведь в других регионах эти работы выполняются за счёт фонда капремонта.- Мы будем добиваться включения установки теплообменника в перечень работ по региональной программе капремонта, – заверили общественники и призвали прокуратуру Бурятии обратить на это внимание.Михаил Мошкович, проживающий в доме № 3, отметил: «управляшка» ещё два года назад начала инициировать собрание собственников, чтобы они дали согласие на замену теплообменника.- Мы должны были купить его за свой счёт. Последняя сумма, насколько я знаю, была 1 миллион 300 тысяч рублей только на один наш 60-квартирный дом, – рассказал Михаил.А Сергей Матвеев из 15-го дома сообщил: им велели собрать подписи, чтобы заменить прибор за счёт капремонта. Правда, ежемесячная плата за него при этом увеличится. Зимой улан-удэнцы замерзали в своих квартирах. Батареи тоже грели слабо – в декабре в комнатах было всего 18 градусов. Люди недоумевают, почему они должны покупать теплообменники за свой счёт, а потом продолжать платить за горячее водоснабжение.