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В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию

В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир состоится в Мухоршибирском районе

19 октября в Бурятии пройдёт открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию. Соревнования в дисциплине «кросс-выбор» состоятся в селе Новый Заган.

К участию допускаются команды школ Мухоршибирског района, муниципальных образований Бурятии, спортивных клубов, коллективов физической культуры, спортивных школ, других организаций республики и других регионов России, спортсмены по индивидуальным заявкам. Определение победителей производится в личном зачёте по следующим возрастным группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, М50, Ж50/

Начало соревнований в 12:00. Выдача номеров и чипов на месте старта с 11:00.

Предварительные заявки на участие подаются до 10:00 17 октября, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
Бурятия спортивное ориентирование спорт Мухоршибирский район первенство

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