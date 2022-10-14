В Бурятии пройдёт первенство по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир состоится в Мухоршибирском районе



19 октября в Бурятии пройдёт открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию. Соревнования в дисциплине «кросс-выбор» состоятся в селе Новый Заган.



К участию допускаются команды школ Мухоршибирског района, муниципальных образований Бурятии, спортивных клубов, коллективов физической культуры, спортивных школ, других организаций республики и других регионов России, спортсмены по индивидуальным заявкам. Определение победителей производится в личном зачёте по следующим возрастным группам: М12, Ж12, М14, Ж14, М16, Ж16, М18, Ж18, М21, Ж21, М50, Ж50/



Начало соревнований в 12:00. Выдача номеров и чипов на месте старта с 11:00.



Предварительные заявки на участие подаются до 10:00 17 октября, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение 0+

