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В Бурятии названы победители конкурса рисунков

В Бурятии названы победители конкурса рисунков
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс «Краски детства» проводился среди социально-уязвимых групп детей

В Бурятии стали известны победители республиканского конкурса детского рисунка «Краски детства». Мероприятие прошло в рамках Международного дня защиты детей. В нём принимали участие дети-инвалиды; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, находящихся в социально-опасном положении.

Конкурс проводился в трёх возрастных группах: от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет – и состоял из двух этапов. Вначале прошёл отборочный этап на районном уровне, затем состоялся заключительный этап на республиканском уровне.

На отборочный тур поступило 347 детских рисунков со всех районов республики. Все работы были рассмотрены местными комиссиями. Из них лишь 65 детских работ попали в финал. В возрастной группе от 3 до 6 лет поступило 16 рисунков, в возрастной группе от 7 до 10 лет – 24 рисунка, а в возрастной группе – 25 рисунков.

В конце мая состоялось заседание жюри конкурса, члены которого решили распределить места следующим образом.
В категории «дети от 3 до 6 лет»:
1 место (диплом I степени) – Мартынова Светлана (Тарбагатайский район);
2 место (диплом ΙΙ степени) – Терехов Антон (Джидинский район);
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Брыжакин Артем (Кяхтинский район).

В категории «дети от 7 до 10 лет»:
1 место (диплом I степени) – Арефьев Роман (Кабанский район);
2 место (диплом ΙΙ степени) – Буралов Александр (г. Улан-Удэ);
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Миронов Тимур (г. Улан-Удэ).

В категории «дети от 11 до 15 лет»:
1 место (диплом I степени) – Коршунов Никита (Баргузинский район);
2 место (диплом ΙΙ степени) – Жабжанов Андрей (г. Улан-Удэ);
3 место (диплом ΙΙΙ степени) – Шамрина Алина (Закаменский район).

Также члены жюри учредили специальный приз и он достался Ульяне Ивановой (г. Улан-Удэ). Победителям конкурса, а также все участникам заключительного этапа конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки в рамках районных мероприятий, посвящённых празднованию Международного Дня защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцзащиты населения РБ.
Бурятия дети конкурс рисунков День защиты детей
 
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