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В Улан-Удэ водитель «Премио» сбил школьницу

В Улан-Удэ водитель «Премио» сбил школьницу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на ПВЗ

В субботу, 17 декабря, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода – пострадала 16-летняя девушка, ученица школы. На улице Октябрьская её сбил автомобиль «Тойота Премио».

- В 17 часов 37-летний водитель автомобиля «Тойота Премио», следуя по улице Октябрьской, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. В результате ДТП школьница с травмами госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 декабря в Улан-Удэ в районе остановки «МегаДом» на проспекте Автомобилистов сбили 17-летнюю школьницу. Наезд произошёл, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль, который сбил девушку, сперва скрылся с места аварии. Позже ехавшие в нём супруги вернулись, но начали врать полицейским в том, кто из них сидел за рулём.

13 декабря на улице Смолина водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнего мальчика на «зебре».

12 декабря в Улан-Удэ сбили пешехода, который подсыпал песком трал.

7 декабря 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина, произошло это на «зебре».

4 декабря в селе Дулан Кабанского района пострадал 62-летний сбитый мужчина.

1 декабря на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка.




ДТП

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