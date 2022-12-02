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В Улан-Удэ подростка сбили на «зебре»

В Улан-Удэ подростка сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на улице Революции 1905 года

Накануне, 1 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. Пострадал 16-летний подросток, которого сбили прямо на «зебре».

Всё случилось около 18 часов на улице Революции 1905 года.

- 49-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», следуя по улице Революции 1905 года, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. В результате ДТП подросток с травмами был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зарегистрирован 26 ноября в Кяхте: пострадал 43-летний мужчина. В ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района погибла женщина, лежавшая на проезжей части.

23 ноября в селе Сотниково Иволгинского района под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора.

ДТП

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