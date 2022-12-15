В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу

Пара сперва скрылась с места аварии, но затем вернулась
14 декабря около 20:00 в Улан-Удэ в районе остановки «МегаДом» на проспекте Автомобилистов сбили 17-летнюю школьницу. Наезд произошёл, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.
Горожане, оказавшиеся на проспекте Автомобилистов во время происшествия сумели запомнить номера автомобиля, чем поделились в социальных сетях. По словам пользователей, за рулём автомобиля находилась девушка, с ней в машине был её муж. После ДТП пара сначала скрылась с места происшествия, но после вернулась, рассказали очевидцы.
В УГИБДД по Бурятии подтвердили информацию о том, что водитель сбежал с места аварии, а затем вернулся. Однако вскоре было установлено, что за рулём всё-таки сидел мужчина.
- Водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 17-летнюю школьницу, после чего с места ДТП скрылся. Через некоторое время нарушитель вернулся на место наезда и сообщил сотрудникам ГИБДД, что за рулём находилась его супруга, и, испугавшись содеянного, она покинула место происшествия. Однако поведение супругов вызвало подозрение у сотрудников полиции, так как об обстоятельствах ДТП рассказывала не водитель, якобы совершившая наезд, а её супруг. При этом выяснилось, что 25-летний молодой человек лишён прав управления транспортом и ранее неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в состоянии опьянения. После изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что за рулём находился молодой человек, а не его супруга, - сообщили в Госавтоинспекции.
После этого молодой человек признался в содеянном и рассказал, что после ДТП бросил автомобиль в посёлка Матросова и с супругой вернулся на место происшествия. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.
Пострадавшая школьница с травмами была доставлена в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 декабря на улице Смолина в Улан-Удэ водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнего мальчика на «зебре».
В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу
Происшествия, Фото:
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