15 декабря

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В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу

В Улан-Удэ водитель сбил школьницу и пытался переложить вину на супругу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пара сперва скрылась с места аварии, но затем вернулась

14 декабря около 20:00 в Улан-Удэ в районе остановки «МегаДом» на проспекте Автомобилистов сбили 17-летнюю школьницу. Наезд произошёл, когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Горожане, оказавшиеся на проспекте Автомобилистов во время происшествия сумели запомнить номера автомобиля, чем поделились в социальных сетях. По словам пользователей, за рулём автомобиля находилась девушка, с ней в машине был её муж. После ДТП пара сначала скрылась с места происшествия, но после вернулась, рассказали очевидцы.

В УГИБДД по Бурятии подтвердили информацию о том, что водитель сбежал с места аварии, а затем вернулся. Однако вскоре было установлено, что за рулём всё-таки сидел мужчина.

- Водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на 17-летнюю школьницу, после чего с места ДТП скрылся. Через некоторое время нарушитель вернулся на место наезда и сообщил сотрудникам ГИБДД, что за рулём находилась его супруга, и, испугавшись содеянного, она покинула место происшествия. Однако поведение супругов вызвало подозрение у сотрудников полиции, так как об обстоятельствах ДТП рассказывала не водитель, якобы совершившая наезд, а её супруг. При этом выяснилось, что 25-летний молодой человек лишён прав управления транспортом и ранее неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в состоянии опьянения. После изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что за рулём находился молодой человек, а не его супруга, - сообщили в Госавтоинспекции.

После этого молодой человек признался в содеянном и рассказал, что после ДТП бросил автомобиль в посёлка Матросова и с супругой вернулся на место происшествия. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Пострадавшая школьница с травмами была доставлена в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 декабря на улице Смолина в Улан-Удэ водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнего мальчика на «зебре»
ДТП

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