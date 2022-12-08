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В Улан-Удэ молодого человека сбили на «зебре»

В Улан-Удэ молодого человека сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на улице Смолина

Накануне, 7 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина прямо на «зебре».

- В 17 часов 63-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», следуя по улице Смолина, в районе дома № 69 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода 2003 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП молодой человек с травмами был госпитализирован в БСМП.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зарегистрирован 4 декабря в селе Дулан Кабанского района – тогда пострадал 62-летний мужчина.

1 декабря на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка.

26 ноября в Кяхте пострадал сбитый 43-летний мужчина. В ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района погибла женщина, лежавшая на проезжей части.

23 ноября в селе Сотниково Иволгинского района под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора.


ДТП

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