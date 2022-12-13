13 декабря

12 декабря

Популярное

В Улан-Удэ сбили пешехода, подсыпавшего песком трал

В Улан-Удэ сбили пешехода, подсыпавшего песком трал
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину госпитализировали

Накануне днём, 12 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. В отличие от аналогичных ДТП, всё случилось при довольно необычных обстоятельствах.

23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по объездной дороге от проспекта Автомобилистов в направлении улицы 502 км, когда сбил 62-летнего мужчина. Пешеход на дороге подсыпал песком трал (прицеп для транспортировки строительной, военной и сельхозтехники – ред.).

- Мужчина с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 12 декабря в Тункинском районе пьяный 22-летний водитель легковушки врезался в микроавтобус, повалив его на бок.


ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика
В Забайкалье нашли труп 12-летнего мальчика
Происшествия, 12.12.2022
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ возбудили дело на женщину, обманувшую банк
В Улан-Удэ возбудили дело на женщину, обманувшую банк
Происшествия, 12.12.2022
С момента займа не был внесён ни один платёж
Житель Братска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей
Житель Братска перевёл мошенникам 1,5 миллиона рублей
Происшествия, 12.12.2022
Мошенники предложили мужчине поиграть на бирже
Улан-удэнец украл у знакомого холодильник и стиральную машину
Улан-удэнец украл у знакомого холодильник и стиральную машину
Происшествия, 12.12.2022
На преступление его подтолкнула нужда в деньгах
В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе
В Улан-Удэ произошла авария на теплотрассе
Происшествия, 12.12.2022
Под ограничение теплоснабжения попадают 36 абонентов
В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях
В Улан-Удэ за неделю произошло почти два десятка аварий на водосетях
Происшествия, 12.12.2022
Специалисты устраняли утечки без отключения ХВС
В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы
В Чите пожарные спасли подростка из дымовой завесы
Происшествия, 12.12.2022
Парень сам бы не смог выбраться наружу
В Бурятии погибшие в ДТП пассажиры не были пристёгнуты
В Бурятии погибшие в ДТП пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, 12.12.2022
Стали известны подробности аварии, унёсшей жизни двух человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^