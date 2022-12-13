Мужчину госпитализировали
Накануне днём, 12 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода. В отличие от аналогичных ДТП, всё случилось при довольно необычных обстоятельствах.
23-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по объездной дороге от проспекта Автомобилистов в направлении улицы 502 км, когда сбил 62-летнего мужчина. Пешеход на дороге подсыпал песком трал (прицеп для транспортировки строительной, военной и сельхозтехники – ред.).
- Мужчина с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 12 декабря в Тункинском районе пьяный 22-летний водитель легковушки врезался в микроавтобус, повалив его на бок.
В Улан-Удэ сбили пешехода, подсыпавшего песком трал
Происшествия, Фото:
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