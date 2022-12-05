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В Бурятии сбитый пешеход впал в кому

В Бурятии сбитый пешеход впал в кому
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина шёл по обочине дороги

В воскресенье вечером, 4 декабря, в Кабанском районе Бурятии произошёл наезд на пешехода. Пострадал 62-летний мужчина.

- В селе Дулан 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» на улице Центральная вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину 1960 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести в состоянии комы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зарегистрирован 1 декабря в Улан-Удэ: на «зебре» сбили 16-летнего подростка.

26 ноября в Кяхте пострадал сбитый 43-летний мужчина. В ночь с 24 на 25 ноября в селе Топка Бичурского района погибла женщина, лежавшая на проезжей части.

23 ноября в селе Сотниково Иволгинского района под колёса автомобиля попал шестилетний мальчик, перебегавший дорогу на красный сигнал светофора.

ДТП

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