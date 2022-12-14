Наезд произошёл на улице Смолина
Накануне днём, 13 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на 10-летнего мальчика. Случилось на улице Смолина на «зебре».
- 64-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, следуя по улице Смолина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ушибы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 12 декабря, в Улан-Удэ сбили пешехода, который подсыпал песком трал.
7 декабря 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина, и тоже на «зебре».
В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия, Фото:
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