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В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика

В Улан-Удэ на «зебре» сбили 10-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на улице Смолина

Накануне днём, 13 декабря, в Улан-Удэ произошёл наезд на 10-летнего мальчика. Случилось на улице Смолина на «зебре».

- 64-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, следуя по улице Смолина, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2012 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил ушибы. После оказания медицинской помощи был отпущен домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее, 12 декабря, в Улан-Удэ сбили пешехода, который подсыпал песком трал.

7 декабря 19-летнего молодого человека сбили на улице Смолина, и тоже на «зебре».




ДТП

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