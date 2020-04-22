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В Бурятии через суд установили сирены

В Бурятии через суд установили сирены
Власть,  Фото:pixabay.com
Системы оповещения людей при пожаре установили на водонапорных башнях

В Бурятии судебные приставы обязали власти сельского поселения «Кижингинский сомон» обеспечить наличие исправной стационарной системы звукового оповещения людей при пожаре. С таким требованием в суде выступил прокурор района в интересах жителей села Кижинга и других сёл, входящих в состав поселения.

- В отношении администрации поселения было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого было вручено требование и предупреждение об уголовной ответственности. Однако в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению судебного решения, должник обратился в суд за предоставлением отсрочки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

После истечения срока отсрочки муниципалитет закупил 28 единиц звуковой сирены марки св-8 и с-40. Мощные системы оповещения установили на зданиях водонапорных башен, в том числе находящихся в близлежащих улусах Ушхайта, Красный яр и Бахлайта. Теперь сирена будет подавать сигналы в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций

сирены судебные приставы
 
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