В Улан-Удэ привлекли к ответственности сотрудника комитета городского хозяйства

В систему вовремя не внесли сведения о 16 аварийных домах



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ обнаружила нарушение законодательства при эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В неё не внесли вовремя положенные сведения.



- Установлено, что комитет городского хозяйств. Улан-Удэ не обеспечил своевременность размещения обязательных сведений в ГИС после принятия решений о признании аварийными 16 многоквартирных домов в Железнодорожном районе. Кроме того, информация о 2 многоквартирных домах по ул. Севастопольская, 14 «а» и ул. Жуковского, 14 в централизованной системе отсутствовала, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Специалист комитета городского хозяйства привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение сроков размещения информации ГИС ЖКХ», уточнили в прокуратуре.



После прокурорского вмешательства ГИС ЖКХ дополнена необходимыми сведениями.



ГИС ЖКХ — это информационная система для всех поставщиков коммунальных услуг, органов муниципальной власти и граждан. Это единое информационное хранилище сведений обо всех жилищно-коммунальных предприятиях, поставщиках коммунальных ресурсов и управляющих организациях.



