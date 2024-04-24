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В мэрии Улан-Удэ произойдёт структурное изменение

В мэрии Улан-Удэ произойдёт структурное изменение
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Управление по физкультуре и спорту «повысили»

В администрации Улан-Удэ управление по физкультуре и спорту преобразовано в комитет по физической культуре и спорту. Решение приняли сегодня на сессии горсовета депутатов.

Повышение статуса связано с несколькими факторами, пояснили в мэрии. Так, заявляется, что в последние годы активно развивается спортивная инфраструктура: построено 137 новых объектов – это спорткомплексы, стадионы, ФОКи, площадки и залы.

«Растет количество горожан, которые занимаются физкультурой и спортом. Сейчас показатель достиг 56,7% - это более 230 тыс человек, что в два раза выше чем в 2016 году, тогда было 27% - это 118 тыс 715 человек. Соответственно, в отрасли работают всё больше специалистов, которые обеспечивают деятельность спортивных объектов, проведение мероприятий и т.д.», - прокомментировали в администрации города.

На сегодня в ведении управления по физкультуре и спорту – 21 подведомственное учреждение, из них 18 спортивных школ, из которых семь со статусом олимпийского резерва, центр физкультурно-массовой работы, централизованная бухгалтерия и четыре спортивно-оздоровительных лагеря. Работает в этих учреждениях порядка 700 человек, а количество занимающихся детей превышает 9 тысяч.

В 2016 году, когда было создано управление по физкультуре и спорту администрации Улан-Удэ, в его ведении было шесть подведомственных учреждений – это пять спортивных школ олимпийского резерва и Центр физкультурно-массовой работы, где занималось 1395 детей.

На сегодня структура администрации Улан-Удэ выглядит следующим образом:

• Аппарат администрации
• Комитет городского хозяйства
• Комитет по архитектуре и градостроительству
• Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности
• Комитет по культуре
• Комитет по образованию
• Комитет по социальной и молодежной политике
• Комитет по строительству
• Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству
• Комитет по управлению имуществом и землепользованию
• Комитет по финансам
• Комитет экономического развития и туризма
• Управление местных доходов
• Управление муниципальной жилищной инспекции
• Управление по муниципальным закупкам
• Управление по физической культуре и спорту

администрация Улан-Удэ

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