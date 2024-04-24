Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли отчёт по бюджету за 2023 год

Дефицит составил свыше 1 млрд рублей
24 апреля на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты единогласно утвердили отчёт об исполнении бюджета бурятской столицы за 2023 год. Докладчиком выступила заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.
В 2023 году фактический объём доходов казны города составил 25 млрд 158 млн рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы – 5 млрд 870 млн (при плане 5 млрд 830 тысяч) и межбюджетные трансферты в объёме 19 млрд 288 млн рублей.
План по доходам выполнен на 99,6%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,7% и по безвозмездным поступлениям на 99,2%. В 2023 году уточнения городского бюджета проводились три раза.
Расходы бюджета исполнены в сумме 26 млрд 304,6 млн рублей при плане 26 млрд 803,4 млн рублей. Дефицит составил 1 млрд 146 млн рублей. Расходные обязательства в размере 98% от общего объёма расходов реализовывались в рамках муниципальных программ. Исполнение к плановым назначениям составило 98,4%.
В целом бюджет города в 2023 году, как и в предыдущие годы, остался социально-ориентированным, отмечает Базякина.
Расходы социальной сферы за 2023 год составили 11 млрд 366 млн рублей или 44% в структуре всех муниципальных программ. Наибольший удельный вес в размере 9,5 млрд рублей ушли на развитие образования.
На переселение жителей из аварийного жилья и развитие дорожной сети направлено 1 млрд 683 млн. На уборку городских территорий и благоустройство реализовано 720 млн рублей.
На развитие транспортной системы было потрачено 1 млрд 353 млн рублей. В том числе на содержание МУП «Городские маршруты» направлено 686 млн, а содержание МУП «Управление трамвая» обошёлся бюджету в 377 млн рублей.
- Несмотря на то, что у нас не всегда бывает идеальное исполнение бюджета, есть и положительные моменты. Они связаны с увеличением собственных доходов примерно на 10% в 2023 году. Контрольно-счётная палата дала положительное заключение об исполнении бюджета, на общественных слушаниях бюджет также получил положительную резолюцию, - прокомментировал председатель комитета по финансам горсовета Улан-Удэ Дмитрий Путилин.
Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли отчёт по бюджету за 2023 год
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пригласил коллег на буддийский форум
Правда, очень кратко
Управление по физкультуре и спорту «повысили»
Местному жителю затянули с ответом по земельному вопросу
«У нас здесь большая задолженность перед людьми»
Поручение он дал после пожара, унёсшего жизни троих детей
Сегодня на сессии Народного Хурала коммунисты попытались провести законопроект об избрании горсовета Улан-Удэ по смешанной избирательной системе. Идея провалилась: 10 голосов «за» и 51 «против»
В Улан-Удэ летом пройдёт восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии
Встречу посвятили 50-летию магистрали
Власть, 22.04.2024
Выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции при описании преступления
Власть, 22.04.2024
Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» в России появилось недавно
Власть, 20.04.2024
Алексей Цыденов призвал жителей присоединиться к уборке
Власть, 19.04.2024
Николай Будуев выдвинул свою версию масштабного наводнения
Власть, 18.04.2024
Он останется в СИЗО ещё на два месяца
Власть, 18.04.2024
Их отправят на круглосуточное дежурство