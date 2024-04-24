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Министр туризма Бурятии рассказал, что делегация республики делает в Тибете

Министр туризма Бурятии рассказал, что делегация республики делает в Тибете
Власть,  Фото:t.me/DorzhievAldar

Правда, очень кратко

Накануне делегация Бурятии отправилась в Лхасу, столицу Тибетского автономного района. Поездку анонсировал глава республики Алексей Цыденов. В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма по линии буддизма. 

«Наша делегация работает в Тибетском автономном районе (КНР – ред.), - сообщил днём 24 апреля в своём телеграм-канале Алдар Доржиев, министр туризма РБ. -  Прошла встреча с официальными лицами. Обсудили вопросы развития двухсторонних отношений, который основываются на многовековом опыте».

По словам министра, «многие бурятские учителя приезжали в Лхасу за духовными знаниями».

«Путь тогда был неблизкий, полон тягот и испытаний. Сегодня есть прямые авиарейсы из Пекина в Лхасу, а также железнодорожное сообщение, - пояснил Алдар Доржиев. - Посетили дворец Потала - настоящую цитадель буддизма. Впечатления очень сильные. Для каждого буддиста - это мечта, возможность прикоснуться к истории, буддийской культуре».

Он отметил, что много интересных исторических артефактов находится в старейшем в Лхасе монастыре Джохканг.

«Здесь много паломников и туристов», - отметил министр туризма.
КНР Китай Тибет Лхаса буддизм

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