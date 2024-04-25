Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр

В центре оказывали бы услуги традиционной медицины
Делегация Бурятии во главе с руководителем республики Алексеем Цыденовым продолжает работу в Тибетском автономном районе КНР. В ходе официального визита обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма по линии буддизма.
Алексей Цыденов встретился с первым заместителем председателя Народного правительства Тибетского автономного района Чэнь Юнци. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, глава предложил создать в Бурятии совместный с Тибетским автономным районом учебный центр по традиционной медицине.
- Традиционная медицина в Бурятия включена в программы обязательного медицинского страхования. На берегах Байкала растет большое количество уникальных лекарственных растений. Мы бы предложили рассмотреть возможность создать в Бурятии совместный центр, который был бы и учебным центром по традиционной медицине, и оказывал услуги традиционной медицины. Мы могли бы производить обмен по учёбе наших монахов, потому что сегодня очень мало монахов из Бурятии учится здесь, в Сицзяне, хотя исторически в основном учились именно здесь, - заявил глава Бурятии.
Он отметил, что туристический поток на Байкал сегодня растёт, все больше желающих улучшить здоровье, пройти реабилитацию и повысить качество жизни методами традиционной медицины.
Также Алексей Цыденов отметил глубокие исторические связи между Бурятией и Сицзаном (Тибетом). Бурятия - центр буддизма России. Многие столетия монахи Бурятии учились в тибетских монастырях. В республике развита традиционная медицина, основанная на тибетской. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, располагающийся в Улан-Удэ, продолжает изучение множества тибетских рукописных и печатных текстов, которые хранятся в его архивах. В Бурятии хранится Атлас тибетской медицины, который 120 лет назад был привезен из Сицзана в Бурятию, и на основе этого Атласа и медицинского трактата Чжуд-ши построена традиционная медицина в Бурятии.
Алексей Цыденов предложил развивать и сотрудничество в сфере туризма – совместно вести популяризацию Бурятии и Сицзяна.
- Сицзян очень быстрыми темпами развивается. Своими глазами сейчас видим, какие дороги, какие новые стройки ведутся – аэропорт, школы, стадионы, спортивные площадки. Наше взаимное сотрудничество, когда люди из России смогут приезжать сюда, а из Сицзяна могут приезжать к нам, - отметил он.
Господин Чэнь Юнци поручил руководителям профильных департаментов Народного правительства Тибетского автономного района КНР более детально обсудить данные инициативы с представителями делегации Бурятии.
- Сегодняшняя наша встреча - только начало нашего сотрудничества. Дальше мы будем тщательно и внимательно прорабатывать идеи и начинать уже совместную работу в интересующих направлениях. Мы постараемся вам показать за такой короткий период настоящий Сицзан, в частности преемственность и развитие традиций, социально-экономическое развитие и прогресс этого района, - заявил первый заместитель председателя Народного правительства Тибетского автономного района.
В рамках официального визита в Тибетский автономный район КНР Алексей Цыденов посетил в Лхасе древнейший и известнейший дворец Далай-лам Потала, важнейший буддийский храм Тибета Джоханг, один из самых крупных буддийских монастырей Сера, самую известную пешеходную улицу Баркхор, расположенную в культурном и историческом центре города, музей Тибетского автономного района, а также современный агропромышленный парк района Чэнгуань и одну из школ столицы Сицзяна.
Глава Бурятии предложил создать совместный с Тибетом учебный центр
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