У улан-удэнки конфисковали автомобиль за полмиллиона из-за её любви к алкоголю

Женщина повторно попалась пьяной за рулём



В начале октября перед судом предстала жительница бурятской столицы, которая попалась на пьяной езде. До этого её уже задерживали в нетрезвом виде, однако женщина вновь села за руль, приняв на грудь. Она запустила двигатель и начала движение, нарушив тем самым пункт 2.7 ПДД РФ.



Против нарушительницы в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (« Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Улан-удэнка полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге ей назначили наказание – 300 часов обязательных работ и на два с половиной года лишили водительских прав.



Кроме того, автомобиль женщины стоимостью около 550 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Приговор она обжаловать не стала. Решение уже вступило в законную силу.



