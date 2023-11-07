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У улан-удэнки конфисковали автомобиль за полмиллиона из-за её любви к алкоголю

У улан-удэнки конфисковали автомобиль за полмиллиона из-за её любви к алкоголю
Общество,  Фото:pixels.com
Женщина повторно попалась пьяной за рулём

В начале октября перед судом предстала жительница бурятской столицы, которая попалась на пьяной езде. До этого её уже задерживали в нетрезвом виде, однако женщина вновь села за руль, приняв на грудь. Она запустила двигатель и начала движение, нарушив тем самым пункт 2.7 ПДД РФ.

Против нарушительницы в итоге возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (« Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Улан-удэнка полностью признала свою вину и раскаялась. В итоге ей назначили наказание – 300 часов обязательных работ и на два с половиной года лишили водительских прав.

Кроме того, автомобиль женщины стоимостью около 550 тысяч рублей конфисковали в доход государства. Приговор она обжаловать не стала. Решение уже вступило в законную силу.

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