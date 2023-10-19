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В Бурятии осуждённую выпустили из колонии и разрешили отбывать наказание дома

В Бурятии осуждённую выпустили из колонии и разрешили отбывать наказание дома
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Она отправилась к своей семье

В улан-удэнской колонии-поселении № 3 одной из осуждённых разрешили отбывать остаток наказания дома, со своей семьёй. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Часть наказания женщина уже отбыла в колонии-поселении. Она получила право на проживание вне колонии благодаря своему поведению. «Учитывался характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, отношение осуждённой к труду, участие в общественной жизни учреждения», - отметили в ведомстве.


В исправительном учреждении считают, что данный пример поможет мотивировать осуждённых к правопослушному поведению.

Справка:

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 129 «Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях» Уголовно-исполнительного кодекса ПФ в колониях-поселениях осуждённым, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.
осужденные колония

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