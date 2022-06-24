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В конкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 25 фильмов

В конкурсную программу Байкальского кинофестиваля вошли 25 фильмов
Общество,  Фото:pixabay.com
18 работ представят кинематографисты России

Объявлен список участников XXI Байкальского международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина. Из 123 лент, которые поступили в отборочную комиссию, выбраны 25 работ. Это 15 документальных, семь научно-популярных и три игровых фильма.

- В секцию неигрового кино в этом году вошли очень сильные работы. Отборочная комиссия единогласно включила документальный фильм иранских документалистов «Цена шоу» (16+), где ставится вопрос о недопустимости насильственного отношения к дельфинам. В номинацию «Научно-популярное кино» вошёл фильм «Хозяин горы» (12+) об учёных-биологах, которые нашли способ сократить срок разложения пластика со ста лет до считанных недель. Кроме того, в списке участников – «Чип внутри меня» (12+), новое исследование, начатое режиссёром Юлией Киселёвой в картине «Робот, я люблю тебя?» (16+), - рассказала член отборочной комиссии, журналист Надежда Зайцева.

Наибольшее количество картин на фестивале представит Россия. Это 18 работ, среди которых – фильмы иркутских кинематографистов Анастасии Зверьковой, Юлии Бывшевой и Павла Скоробогатова. Также, в программе представлены киноленты из Ирана, Словакии, Аргентины, Великобритании и США. Список участников внеконкурсной программы и секции полнокупольного кино будет объявлен позже.

- Программа игровых фильмов в этом году небольшая, зато сложилась она из трёх прекрасных короткометражных фильмов, с одной стороны, совершенно не похожих, с другой – объединённых и темой фестиваля, и мастерством исполнения. Интересно, что все фильмы не московские, а два из них сняли иркутские режиссёры, что очень радостно и значимо для нас, - сказала программный директор Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа», член отборочной комиссии Елена Утробина.

Полный список участников конкурсной программы фестиваля будет размещён на сайте кинофестиваля, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкал кинофестиваль Иркутская область документальное кино природоохранная деятельность

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