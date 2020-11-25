Рейды проводятся три раза в сутки
В Забайкальском крае продолжаются проверки сфер торговли, услуг, общественного питания и транспорта на соблюдение регламента безопасности в период пандемии. Всего за неделю группы контроля провели 1481 выезд.
- Составлено 40 материалов на организации и индивидуальных предпринимателей. Также за неделю проверено 2302 единицы транспорта (включая такси), составлены протоколы на 23 пассажиров, нарушивших масочный режим,- сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Усилена разъяснительная работа в кафе и ресторанах. Отдельные ночные рейды проверяют соблюдение режима работы сферы общественного питания. Они должны закрываться не позже 23.00 и начинать обслуживать клиентов не раньше 9.00.
Из-за большого всплеска заболеваемости коронавирусом власти края были вынуждены увеличить и количество проверок, и численность групп. Рейды проводятся три раза в сутки. Дневная группа проверяет транспорт и магазины, вечерняя - кинотеатры и кафе, ночная - рестораны, клубы и бары. Организациям (юридическим лицам) за выявленные нарушения грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для физических лиц - от 1 до 30 тысяч рублей.
Масочный режим введен на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 28 октября ношение масок в местах массового пребывания, на транспорте, на парковках и в лифтах стало обязательным.
В Чите составили 23 протокола на пассажиров без масок
Общество, Фото:
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