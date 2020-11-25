 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 ноября

24 ноября

Популярное

В Чите составили 23 протокола на пассажиров без масок

В Чите составили 23 протокола на пассажиров без масок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейды проводятся три раза в сутки

В Забайкальском крае продолжаются проверки сфер торговли, услуг, общественного питания и транспорта на соблюдение регламента безопасности в период пандемии. Всего за неделю группы контроля провели 1481 выезд.

- Составлено 40 материалов на организации и индивидуальных предпринимателей. Также за неделю проверено 2302 единицы транспорта (включая такси), составлены протоколы на 23 пассажиров, нарушивших масочный режим,- сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Усилена разъяснительная работа в кафе и ресторанах. Отдельные ночные рейды проверяют соблюдение режима работы сферы общественного питания. Они должны закрываться не позже 23.00 и начинать обслуживать клиентов не раньше 9.00.

Из-за большого всплеска заболеваемости коронавирусом власти края были вынуждены увеличить и количество проверок, и численность групп. Рейды проводятся три раза в сутки. Дневная группа проверяет транспорт и магазины, вечерняя - кинотеатры и кафе, ночная - рестораны, клубы и бары. Организациям (юридическим лицам) за выявленные нарушения грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, для физических лиц - от 1 до 30 тысяч рублей.

Масочный режим введен на территории региона 20 апреля. Он распространяется на всех жителей, находящихся в общественных местах. При этом действия предпринимателей, отказывающих в обслуживании людям без средств индивидуальной защиты, считаются правомерными.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 28 октября ношение масок в местах массового пребывания, на транспорте, на парковках и в лифтах стало обязательным.


коронавирус маски общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Около Байкала ведутся взрывные работы
Около Байкала ведутся взрывные работы
Общество, 25.11.2020
На станции Андриановская идёт выемка скального грунта
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые запустил крылатую ракету
Корвет «Алдар Цыденжапов» впервые запустил крылатую ракету
Общество, 25.11.2020
Была уничтожена мишень в 40 км от корабля
В Усть-Ордынском округе продолжают «хранить свои корни»
В Усть-Ордынском округе продолжают «хранить свои корни»
Общество, 25.11.2020
Старинные обряды и ритуалы записываются на видео
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ДТП
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Общество, 25.11.2020
Причиной «пробки» стал грузовой автомобиль, перекрывший движение

Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии
Перепись покажет, какие языки знают жители Бурятии
Общество, 25.11.2020
10 лет назад бурятским языком владели 13% жителей республики
18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России
18 тайбоксёров Бурятии отправятся на первенство России
Общество, 25.11.2020
На состязания поедут 12-летние ребята и уже сформировавшиеся спортсмены старше 18 лет
В Иркутске откроют 26 катков
В Иркутске откроют 26 катков
Общество, 25.11.2020
Начата заливка льда
Энергообъекты ПАО «ТГК-14» готовы к несению нагрузок
Энергообъекты ПАО «ТГК-14» готовы к несению нагрузок
Общество, 25.11.2020
На территории Улан-Удэ в ближайшие сутки ожидается похолодание до минус 19 градусов
Режиссёр из Агинского округа снял клип для Niletto
Режиссёр из Агинского округа снял клип для Niletto
Общество, 25.11.2020
Клип пока находится на монтаже
В Бурятии военные водители сдали экзамены
В Бурятии военные водители сдали экзамены
Общество, 25.11.2020
Для получения допуска на управление машин они выполнили несколько упражнений
В Улан-Удэ осуждённые женщины связали для сирот
В Улан-Удэ осуждённые женщины связали для сирот
Общество, 25.11.2020
Женщины собрали различные подарки для детей
В Бурятии рассказали о том, как отстрелялись артиллеристы
В Бурятии рассказали о том, как отстрелялись артиллеристы
Общество, 25.11.2020
Было задействовано более 600 военных и 300 единиц техники
Улан-удэнец украсил подъезд пейзажем
Улан-удэнец украсил подъезд пейзажем
Общество, 25.11.2020
Сосед порадовал людей летними красками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^