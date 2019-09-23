Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии

Стартовал шестой сезон телешоу «Танцы на ТНТ». Один из отборочных туров состоялся в Красноярске. На этом этапе выступила улан-удэнка Виктория Мункуева с танцем в стиле вог.
Перед выступлением жительница столицы Бурятии кратко рассказала о себе – о том, что всегда была активной, избиралась президентом школы, у неё в копилке золотая медаль, два красных диплома. Сейчас Виктория организовывает различные мероприятия, тусовки, баттлы, мастер-классы.
Далее улан-удэнка представила свой эффектный номер перед членами жюри.
Первым на программе высказался Мигель.
- Мне очень понравилось то, как вы используете данное направление хореографии или танца для того, чтобы себя раскрепостить, себя показать. Это всё очень клево, очень всё смело. Спасибо вам большое за это, - сказал танцор девушке.
Однако он сказал Виктории Мункуевой «нет».
- Вика, мне очень понравилось твоё выступление, мне очень понравилось, как ты себя держишь и как преподносишь себя со сцены. Но я, к сожалению, скажу тебе нет, потому что, мне кажется, что ты дальше не сможешь просто осилить те этапы, которые будут, - объяснил Мигель свой отказ.
Певице Елене Темниковой понравилось выступление жительницы Улан-Удэ. Популярная российская артистка даже призналась, что «визжала от восторга в какие-то моменты».
- Я считаю, что для артиста самое важное – вызвать эмоции, любые. Кому-то мы нравимся, кому-то мы не нравимся, но главное - пусть не будут равнодушными к нам. Вот к вам точно неравнодушны. Потому что я здесь визжала от восторга в какие-то моменты, в какие-то моменты была просто обескуражена и не понимала, как мне реагировать. Это круто, это и есть творчество, - выразила она своё мнение.
В итоге окончательное решение приняла член жюри Татьяна Денисова, пропустившая жительницу Бурятии в следующий тур.
- Виктория, если смотреть на все последующие этапы, возможно, у меня тоже есть сомнения. Но это кастинг, вы вышли, у вас была презентация, это номер. Мы почувствовали вас, были эмоции, как сказала Лена. Она не решилась, но я решусь за нас двоих - вы в танцах, - сказала она.
После оглашения решения жюри Виктория Мункуева обещала, что Мигель потом будет удивлён, поскольку многие направления она уже давно танцует.
- Мне сказала Таня «Да» - за всех. Мигель мне сказал «Нет». Но я думаю, что он будет удивлён, потому что вог - это не мой основной стиль. Вог я танцую только три года, а все остальные стили, которые здесь часто бывают, я танцую уже давно. Поэтому он будет удивлён, - подытожила она.
Также прошла в «Танцы на ТНТ» и иркутянка Юлия Галсанова. Девушка считает, что появление в шоу – отличная возможность заявить о себе на широкую аудиторию. Она выступила на шоу с направлением танцев Waacking.
- Это не просто стиль танца, а настоящая культура. Waacking не так популярен в России, но с каждым годом его представителей становится все больше. Хочу сказать, что я не шла конкретно за победой. Мне хотелось поделиться своим творчеством и попробовать что-то новое для себя. Каждый такой шаг — это вклад в собственное развитие. Больше всего впечатлила организация: проект действительно масштабный, ребята-организаторы работали по максимуму и очень тепло относились ко всем участникам, - рассказывала ранее девушка.
- Это не просто стиль танца, а настоящая культура. Waacking не так популярен в России, но с каждым годом его представителей становится все больше. Хочу сказать, что я не шла конкретно за победой. Мне хотелось поделиться своим творчеством и попробовать что-то новое для себя. Каждый такой шаг — это вклад в собственное развитие. Больше всего впечатлила организация: проект действительно масштабный, ребята-организаторы работали по максимуму и очень тепло относились ко всем участникам, - рассказывала ранее девушка.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в проект прошёл Эрдэм Доржиев из Бурятии. Молодой человек презентовал калмыцкий танец – танец летящего орла.