Елена Темникова «визжала от восторга» от выступления танцовщицы из Бурятии

Далее улан-удэнка представила свой эффектный номер перед членами жюри.







- Мне сказала Таня «Да» - за всех. Мигель мне сказал «Нет». Но я думаю, что он будет удивлён, потому что вог - это не мой основной стиль. Вог я танцую только три года, а все остальные стили, которые здесь часто бывают, я танцую уже давно. Поэтому он будет удивлён, - подытожила она.







Также прошла в «Танцы на ТНТ» и иркутянка Юлия Галсанова. Девушка считает, что появление в шоу – отличная возможность заявить о себе на широкую аудиторию. Она выступила на шоу с направлением танцев Waacking.



- Это не просто стиль танца, а настоящая культура. Waacking не так популярен в России, но с каждым годом его представителей становится все больше. Хочу сказать, что я не шла конкретно за победой. Мне хотелось поделиться своим творчеством и попробовать что-то новое для себя. Каждый такой шаг — это вклад в собственное развитие. Больше всего впечатлила организация: проект действительно масштабный, ребята-организаторы работали по максимуму и очень тепло относились ко всем участникам, - рассказывала ранее девушка.