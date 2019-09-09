Улан-удэнец с «летящим орлом» прошёл в «Танцы на ТНТ»

Проект «Танцы» на телеканале ТНТ стартовал несколько недель назад. Сейчас проходит отборочный тур. Недавно члены жюри отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на талантливых ребят, желающих попасть в популярное шоу. В выпуске, показанном от 7 сентября, выступил в числе других участников и уроженец Улан-Удэ Эрдэм Доржиев. Он станцевал эффектный калмыцкий танец – танец летящего орла.











В результате члены жюри шоу единогласно пропустили молодого человека в следующий этап.









Выступление танцора из Бурятии – 1.08.

В начале, когда танцор из Бурятии вышел перед жюри, телеведущий, хореограф Егор Дружинин пошутил – «Вот оно, истинное лицо Питера». Затем Эрдэм Доржиев рассказал жюри, что ему 23 года, и что уже три месяца он живёт в Северной столице, и «безумно влюбился в город».«Ну, давайте, лучезарный вы наш, танцуйте», - попросил станцевать его Мигель, один из членов жюри.После выступления молодого человека Егор Дружинин отметил, что это нечестно. «Вы же сто лет занимались в каком-то народном коллективе, вы профессионал. Вы очень хорошо танцуете», заявил он.Татьяна Дружинина спросила, каких он животных изобразил в процессе танца. Эрдэм ответил – медведя, орла, лошадь.