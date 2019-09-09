Улан-удэнец с «летящим орлом» прошёл в «Танцы на ТНТ»

Член жюри Егор Дружинин назвал Эрдэма Доржиева из Бурятии «лучезарным». ВИДЕО
Проект «Танцы» на телеканале ТНТ стартовал несколько недель назад. Сейчас проходит отборочный тур. Недавно члены жюри отправились в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на талантливых ребят, желающих попасть в популярное шоу. В выпуске, показанном от 7 сентября, выступил в числе других участников и уроженец Улан-Удэ Эрдэм Доржиев. Он станцевал эффектный калмыцкий танец – танец летящего орла.
В начале, когда танцор из Бурятии вышел перед жюри, телеведущий, хореограф Егор Дружинин пошутил – «Вот оно, истинное лицо Питера». Затем Эрдэм Доржиев рассказал жюри, что ему 23 года, и что уже три месяца он живёт в Северной столице, и «безумно влюбился в город».
«Ну, давайте, лучезарный вы наш, танцуйте», - попросил станцевать его Мигель, один из членов жюри.
После выступления молодого человека Егор Дружинин отметил, что это нечестно. «Вы же сто лет занимались в каком-то народном коллективе, вы профессионал. Вы очень хорошо танцуете», заявил он.
Татьяна Дружинина спросила, каких он животных изобразил в процессе танца. Эрдэм ответил – медведя, орла, лошадь.
В результате члены жюри шоу единогласно пропустили молодого человека в следующий этап.
Выступление танцора из Бурятии – 1.08.
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