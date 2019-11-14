Торги на строительство дороги до популярного озера признаны несостоявшимися
Как сообщал «Байкал-Daily», весной в Бурятии были объявлены торги на реконструкцию дороги до Щучьего озера. Планировалось построить 14 км автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» в Селенгинском районе. Итоги аукциона должны были подвести 8 ноября.
Но торги признаны несостоявшимися. На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка.
Цена контракта составляла 551 млн рублей. Заказчиком выступало управление по строительству Селенгинского района. Средства выделялись из муниципального бюджета.
Протяжённость дороги, предназначенной для реконструкции, составляла 13,3 км. Предполагалось, что дорога будет проходить по селу Тохой, а также вдоль туристических баз и санаториев. Также проект включал в себя строительство велопешеходной дороги по берегу озера, очистных сооружений и канализации, а также электросетей.
Озеро Щучье является одним из популярных мест отдыха у жителей Бурятии летом. Также вдоль берега расположены турбазы и детские оздоровительные лагеря.
В Бурятии некому построить дорогу до «Щучки»
Бизнес, Фото:
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