Дорогу к Щучьему озеру в Бурятии реконструируют за полмиллиарда рублей
Вскоре начнутся работы по строительству новой дороги от Тохоя до турбазы «Щучье озеро» в Селенгинском районе, сообщает RosTender.info.
Стоимость реконструкции оценивается в 551 млн рублей. Средства поступят в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы». Как ожидается, обновлённую дорогу сдадут к сентябрю 2021 года.
- Агентство по госзаказу республики объявило тендер на выполнение работ. Заявки от участников принимаются до 16 октября, и в этот же день конкурсная комиссия рассмотрит все предложения и выберет победителя. Заказчиком реконструкции выступает МБУ «Управление по строительству Селенгинского района», - уточняет РосТендер.
Как сообщал «Байкал-Daily», будет реконструирована дорога протяжённостью 13,3 км. Это участок автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник. Дорога проходит по селу Тохой, а также вдоль туристических баз и санаториев.
В 2015 году в республике разработали инвестиционный проект создание туристско-рекреационного кластера «На Великом чайном пути» в Селенгинском районе. В рамках проекта планируется расширение и модернизация туристической инфраструктуры на озере Щучьем, популярном месте отдыха жителей Улан-Удэ.
Кроме реконструкции дороги, проект включает строительство велопешеходной дороги по берегу озера, очистных сооружений и канализации, а также электросетей.
Вдоль «Щучки» в Бурятии построят велопешеходную дорогу
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