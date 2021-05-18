В Бурятии смыло дорогу

- Вот и приехали домой.... – говорит автор видео, показывая размытое полотно. – Вот в сторону города дорога. Пешком даже не сможешь пройти.











Проезд будет закрыт до отхода талых вод и возможности организации безопасного проезда.









В Окинском районе Бурятии смыло полотно дороги. Местные жители, ехавшие домой, запечатлели бурный поток вместо дороги. Перебраться через него автомобилисты не смогли. Видео появилось в паблике okaonline.Из-за данного происшествия в Окинском районе введён режим ЧС.- На 91 км автодороги автомобильной дороги Монды-Орлик из-за резкого повышения температуры воздуха и активного таяния снега ограничено движение для всех видов транспорта. Введён режим ЧС, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.