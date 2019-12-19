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Читинец воспользовался забытыми в гараже ключами

Читинец воспользовался забытыми в гараже ключами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина украл из гаража электроинструменты

В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина, отлучившись из гаража, оставил ключ в дверном замке. Вернувшись, мужчина обнаружил, что из гаража украдены шлифовальная машина и дисковая пила. Электроинструмент заявитель оценил на сумму более восьми тысяч рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Читы, ранее неоднократно судимый, в том числе, за имущественные преступления. Стражи порядка изъяли украденное имущество и вернули потерпевшему.

На мужчину возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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