Читинец воспользовался забытыми в гараже ключами

Мужчина украл из гаража электроинструменты



В полицию Читы обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина, отлучившись из гаража, оставил ключ в дверном замке. Вернувшись, мужчина обнаружил, что из гаража украдены шлифовальная машина и дисковая пила. Электроинструмент заявитель оценил на сумму более восьми тысяч рублей.



Вскоре сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Читы, ранее неоднократно судимый, в том числе, за имущественные преступления. Стражи порядка изъяли украденное имущество и вернули потерпевшему.



На мужчину возбуждено уголовное дело за кражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

