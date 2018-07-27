Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели в Бурятии 53–летнего жителя Иркутской области, который занимался дельтапланерным спортом. Как сообщал «Байкал-Daily», погибший – заместитель генерального директора по техническому развитию и качеству АО «Ангарского электролизного химического комбината», главный инженер предприятия 53-летний Вадим Кальк.
Его тело и дельтаплан были найдены сегодня утром в пойме реки Снежная в районе посёлка Выдрино в Бурятии.
- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
В Бурятии началась проверка по факту гибели дельтапланериста
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