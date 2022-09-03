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В Улан-Удэ разыграют кубок по мотокроссу

В Улан-Удэ разыграют кубок по мотокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Очередной этап чемпионата Бурятии состоится в начале октября

8 октября в Бурятии пройдёт пятый этап открытого чемпионата республики по мотокроссу. Межрегиональные соревнования «Кубок ДОСААФ» состоятся в Улан-Удэ, в микрорайоне Восточный, говорится в положении турнира.

К участию в турнире допускаются спортсмены в классах: «85 куб. см» (12-15 лет), «Юниоры» (16-18 лет), «Открытый» (18-44 года), «Эндуро» (16 лет и старше), «Ветераны» (45 лет и старше), «Пит байк» (8-15 лет), «Мотоциклы с коляской» (18 лет и старше для водителя, 16 лет и старше для колясочника).

Регистрация участников пройдёт с 10:00 до 11:00. В 10:00 начнётся открытая тренировка по классам. Открытие соревнований запланировано на 12:00. Соревнования проводятся на личное первенство в два заезда для каждого класса мотоциклов. В личном зачёте победители и призёры награждаются медалями, дипломами и кубками.

Напомним, что четвёртый этап чемпионата Бурятии проведут 1 октября в Кяхте.

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мотоспорт спорт Улан-Удэ чемпионат Бурятии Бурятия

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