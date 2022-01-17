Завтра, 18 января будут открыты электронные кабинеты новых детских садов
В информационной системе «Электронное образование Республики Бурятия» будут открыты для внесения изменений электронные кабинеты новых детских садов в двух отдалённых микрорайонах Улан-Удэ. Это детсад №47/2 «Ёлочка» в Забайкальском и детсад №104/2 «Зорька» в микрорайоне Дивизионный. Также будет открыт электронный кабинет детсада на ул.Боевая №96/3 «Калинка». Эти дошкольные учреждения по 280 мест каждый были возведены недавно.
- Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребёнка в части «желаемые сады». Ребёнок встанет в очередь в новый детский сад не от даты добавления нового сада, а от даты первичной постановки на учёт в систему. В связи с чем у родителей появляется возможность без спешки принять решение о необходимости добавления нового сада, подготовить документы и направить заявление в комитет, - сообщила на брифинге председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Внести изменения в карточки можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru или направив заявление на электронную почту комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru.
Городской комитет по образованию обращает внимание на то, что участилось количество случаев, когда родители при самостоятельном внесении изменений ошибочно замораживают очередь ребёнка. Ребёнок получает статус «Заморожен» или «Отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях.
Всю необходимую информацию родители могут получить у специалистов комитета по образованию по тел: 21-68-09.
Улан-удэнцы смогут устроить детей в новые детсады
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