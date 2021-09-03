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В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны

В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, приняли участие в торжественных мероприятиях посвящённых 76-й годовщины окончания Второй мировой войны.

3 сентября в парке Победы у мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите состоялся торжественный митинг с участием командования общевойсковой армии военного округа, дислоцированной в Забайкалье, военнослужащих воинских частей, роты почётного караула, военного оркестра, а также руководителей краевой и городской администрации. Также в мероприятии приняли участие представители регионального отделения всероссийского патриотического движения «Юнармия».

Участники митинга в знак благодарности и скорби о тех, кто отдал жизни за свободу и независимость Родины, почтили память героев минутой молчания и возложили цветы и траурные венки к вечному огню. Позже в доме офицеров Забайкальского края состоялся праздничный концерт с участием военнослужащих, юнармейцев, творческих коллективов города и края.

Также памятные мероприятия состоялись в соединениях и воинских частях ВВО, где прошли торжественные построения, уроки мужества, и праздничные концерты. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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