В Бурятии выбрали «Вожатых года»

Общество, Фото: молодёжный центр РБ

Первое место занял представитель лагеря «Огонёк»



15 августа в Бурятии прошло закрытие XIV республиканского онлайн-конкурса профессионального мастерства «Вожатый года-2021».



По результатам конкурса «Вожатыми года» стали:

1 место –Бадмажапов Жамсо (МАУ ДО ДООЦ «Огонёк»);

2 место – Рукавичникова Людмила (ДЦ «Дружба»);

3 место – Шагжиева Эржена (МАУ ДО ДООЦ «Родник») и Власова Мария (МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны»).



Также победителями в номинациях стали:

Номинация «Педагогический Дебют»: Волков Игорь (МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны»);

Номинация «Артистизм»: Михайленко Алина (МАУ СОК «Зорька»);

Номинация «Вожатская перспектива»: Балдакова Анастасия (МАУ ДО ДООЦ «Берёзка»);

Номинация «За Волю к Победе»: Гапилова Аюна (ЛТО «Чайка», МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс»);

Номинация «Приз зрительских симпатий»: Руковичникова Людмила (ДЦ «Дружба»);

Лучшая группа поддержки: МАУ ДО ДООЦ «Огонёк».



Победителям будут вручены дипломы и денежные призы, участникам – дипломы, а также атрибутика онлайн-конкурса «Вожатый года-2021». Об этом сообщает молодёжный центр РБ.

