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В Бурятии выбрали «Вожатых года»

В Бурятии выбрали «Вожатых года»
Общество,  Фото:молодёжный центр РБ
Первое место занял представитель лагеря «Огонёк»

15 августа в Бурятии прошло закрытие XIV республиканского онлайн-конкурса профессионального мастерства «Вожатый года-2021».

По результатам конкурса «Вожатыми года» стали:
1 место –Бадмажапов Жамсо (МАУ ДО ДООЦ «Огонёк»);
2 место – Рукавичникова Людмила (ДЦ «Дружба»);
3 место – Шагжиева Эржена (МАУ ДО ДООЦ «Родник») и Власова Мария (МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны»).

Также победителями в номинациях стали:
Номинация «Педагогический Дебют»: Волков Игорь (МАУ ДО ДООЦ «Байкальские волны»);
Номинация «Артистизм»: Михайленко Алина (МАУ СОК «Зорька»);
Номинация «Вожатская перспектива»: Балдакова Анастасия (МАУ ДО ДООЦ «Берёзка»);
Номинация «За Волю к Победе»: Гапилова Аюна (ЛТО «Чайка», МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс»);
Номинация «Приз зрительских симпатий»: Руковичникова Людмила (ДЦ «Дружба»);
Лучшая группа поддержки: МАУ ДО ДООЦ «Огонёк».

Победителям будут вручены дипломы и денежные призы, участникам – дипломы, а также атрибутика онлайн-конкурса «Вожатый года-2021». Об этом сообщает молодёжный центр РБ.
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