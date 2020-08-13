Бурятия развивает отдых по обмену между пожилыми людьми

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Селенгинском районе жители Харганы примут у себя в гостях первую московскую группу



В Бурятии реализуется проект «Заслуженный отдых». Одной из его задач стало развитие тематических программ путешествий для людей старшего поколения по России и вовлечение людей пенсионного возраста в организацию таких программ. В рамках реализации проекта, в июне этого года тематическая программа на тему «Открывая двери, открываем сердца» стала победителем второго конкурса 2020 года фонда президентских грантов и получила софинансирование для апробации технологии каучсерфинг – туризма по обмену жильём и местом отдыха пожилыми людьми, как один из вариантов бюджетного путешествия на территории Москвы и Бурятии.



В период с 14 по 23 августа участники местного сообщества – ТОС «Перспектива.ру» в селе Харгана Селенгинского района будут принимать у себя в гостях первую московскую группу. Хозяева и гости примут участие в культурно-оздоровительной программе: знакомство с бытом бурятского народа, национальными традициями, кухней и фольклором, а также планируется экскурсия на Байкал и пешие прогулки к местным достопримечательностям республики.



В октябре этого года группа из Бурятии полетит в Москву и разместится в квартирах участников проекта. Людям старшего поколения будет предложена интересная насыщенная программа: водные, пешие, автобусные экскурсии по достопримечательностям российской столицы, посещения музеев и театров, встречи с интересными людьми и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



