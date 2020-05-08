Они приехали к девочке домой и спели песни военных лет
Артисты Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского исполнили желание 11-летней Насти из Иркутска. Девочка, которая является участницей акции «Мечты победителей» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хотела попасть на торжественный парад и послушать песни военных лет.
Из-за действующего в Иркутской области режима самоизоляции массовые торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесены. Однако артисты музыкального театра нашли возможность исполнить для Насти песни военных лет – соблюдая все меры безопасности, приехали к школьнице и устроили небольшой концерт во дворе частного дома её семьи. Прозвучали любимые песни прадеда Насти – «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» – в исполнении солистов Ирины Мякишевой, Александра Айдарова, Никиты Мещерякова и Максима Беломестнова, который аккомпанировал на баяне.
Для семьи Насти юбилей Победы – личный праздник. Её прадедушка был родом из Сталинградской области. Он воевал, в 1942 году попал в плен, а после освобождения продолжил службу. После ранения вновь отправился на фронт. В 1990 году Настин прадедушка ушёл из жизни.
В рамках акции «Мечты победителей» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» исполняются нематериальные мечты ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, вдов инвалидов и участников войны, детей войны, родственников ветеранов до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутские артисты исполнили желание 11-летней школьницы
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