За заказником в Бурятии будут следить с дрона

С помощью беспилотника можно будет отслеживать миграцию животных



В Бурятии при патрулировании территории Алтачейского заказника государственные инспекторы начали применять беспилотный летательный аппарат.



В рамках проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея», который реализуется Байкальским заповедником совместно с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире», был приобретён квадрокоптер профессионального класса. Беспилотный аппарат прошёл регистрацию в Федеральном агентстве воздушного транспорта, а государственные инспекторы – обучение.



- Современные технологии значительно расширяют зону патрулирования заповедных территорий, делают работу инспекторов более оперативной и при этом безопасной. Кроме этого, средства фото- и видеофиксации, установленные на квадрокоптере, повышают возможности научного мониторинга. Наблюдение с воздуха позволяет специалистам проводить учёт животных, отслеживать маршруты их миграции, поможет получить более полную информацию о редких и краснокнижных видах зверей и птиц, обитающих в заказнике, максимально сократив факторы их беспокойства, - сообщают в пресс-службе Байкальского государственного природного биосферного заповедника.



Байкальский заповедник в дальнейшем планирует использование дронов на всех заповедных территориях, находящихся в своём ведении.





