В Чите мужчина познакомился с девушкой и обокрал её квартиру

Предпринятыми сотрудниками полиции мерами имущество удалось изъять. Оно возвращено потерпевшей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.







В отдел полиции Читы поступило сообщение от местной жительницы, о том, что из её квартиры были похищены игровая приставка «Сони Плейстейшен», телевизор и нетбук.Потерпевшая накануне кражи познакомилась с 28-летним мужчиной, которого она пустила пожить. Уходя на работу, женщина оставила гостя в квартире, а вернувшись, обнаружила отсутствие мужчины и пропажу имущества на сумму 47 тысяч рублей.Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Он был задержан в городе Борзя и доставлен в Читу. От подозреваемого получены признательные показания.Выяснилось, что украденное имущество он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.