В четверг завершается срок приёма предложений по благоустройству главной площади Улан-Удэ
В Улан-Удэ завершается срок приёма предложений по благоустройству площади Советов. Предложения принимаются до 31 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», объявление о сборе предложений по разработки концепции благоустройства главной площади города появилось 4 октября. /news/16/375153/
- Площадь Советов благоустраивалась в разные годы развития города, что отразилось в подходах и стилистике её оформления. Отсутствие единого художественного, стилевого решения по благоустройству пространства площади, фрагментарность решений отдельных участков, устарелость дизайнерских решений элементов и объектов благоустройства (скамьи, вазоны, флагштоки, фонари, урны, озеленение и т.д.) диктуют необходимость обновления и комплексного решения. Поэтому администрацией Улан-Удэ принято решение о разработке единой концепции благоустройства, - сообщает управление по информационной политике города.
Концепцией должны быть определены решения по оборудованию элементами озеленения, освещения, покрытиям, малым архитектурным формам, ограждениям, отвечающим облику современного городского пространства, обладающие устойчивостью к антропогенным нагрузкам.
Также концепцией будут определены решения по благоустройству пешеходных тротуаров по улицам Ленина, Ербанова, Коммунистическая, Сухэ-Батора по укладкиетротуарной плитки, озеленению, установке урн, скамеек, столбов, обустройству ливневой канализации. Необходимо также обязательно предусмотреть решения по обеспечению удобного передвижения маломобильных групп населения.
Предложения от горожан принимаются с 4 по 31 октября по следующим адресам: администрация Советского района: ул. Советская, 23, кабинет 11, e-mail: asr@ulan-ude-eg.ru; комитет по архитектуре и градостроительству: ул. Бабушкина, д.25, кабинет 407, e-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru
Улан-удэнцев просят поторопиться с предложениями по площади Советов
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