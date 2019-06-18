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Братчанка выиграла турнир по шашкам в Таиланде

Братчанка выиграла турнир по шашкам в Таиланде
Общество,  Фото:pixabay.com
На этапа Кубка мира она стала второй

Спортсменка из Братска, гроссмейстер Нона Савина успешно выступила на международном турнире по стоклеточным шашкам «Thailand Open 2019» и этапе Кубка мира по шашкам-64. Соревнования проходили с 1 по 7 июня в Таиланде.

В турнире по стоклеточным шашкам приняли участие 57 спортсменов из восьми государств – из Нидерландов, России, Украины, Японии, Суринама, Сенегала, Китая и Таиланда. Наша страна была представлена восьми участниками. Победителем турнира среди мужчин стал международный гроссмейстер из Сенегала. Гроссмейстер Нона Савина стала победительницей среди женщин во всех видах программ – в классике, рапиде и блице.

Также 3 июня состоялся блиц-турнир этапа Кубка мира по шашкам-64 «Thailand Open 2019», в котором приняло участие 18 спортсменов из шести стран (Нидерланды, Россия, Суринам, Таиланд, Украина, Япония). У мужчин на первых трёх строчках расположились российские гроссмейстеры. У женщин в рапиде и блице первое место заняла представительница Украины, гроссмейстер Юлия Макаренкова. Гроссмейстер из Братска Нона Савина завоевала две серебряные награды, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
спорт шашки турнир Таиланд Иркутская область Братск
 
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