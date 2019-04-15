На учениях использовались различные тактики
С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы танкового и мотострелкового соединений в Бурятии состоялось тактико-специальное учение с применением автоматизированных станций помех современного комплекса «Борисоглебск-2».
- Подразделения РЭБ были подняты по тревоге, совершили марш в позиционный район для выполнения различных вводных, поступающих с командного пункта. В ходе совершения марша военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Были применены различные тактические приёмы ближнего боя, в частности, парные короткие перебежки со сменой огневых позиций и прикрытие напарника, приём «огненный ливень», обеспечивающий непрерывное, поочерёдное ведение огня, что не позволяет условному противнику сменить огневые позиции и вести наступление.
По прибытию экипажей в заданный район, специалисты РЭБ выполнили задачи и нормативы по развёртыванию современных автоматизированных станций помех, в частности, «Леер-3», «Житель», «Ртуть-БМ», включению специальной аппаратуры, ввод исходных данных и обнаружению наиболее важных источников радиоизлучения.
- Специалисты РЭБ выполнили целый комплекс задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, прикрытию позиций артиллерии и командного пункта от точечного ракетного удара, блокированию работы узла связи, нарушению системы управления условного противника, - уточняют в пресс-службе ВВО.
Помимо этого, военнослужащие отработали специальные задачи по созданию ложных линий радиосвязи в радиосети условного противника, для прикрытия своих радиоэлектронных объектов.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов и взрыв пакетов.
В Бурятии военные устроили «огненный ливень»
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