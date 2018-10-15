В Улан-Удэ на полигон вывезли 53 тысячи кубометров мусора

В городе прошёл месячник чистоты







В период с 17 сентября по 13 октября в Улан-Удэ проходил месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий города с проведением общегородского субботника. Всего за этот период на полигон было вывезено 53 тысячи кубометров мусора.С начала месячника чистоты коллективами управляющих компаний, ТСЖ, ТОС, МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ» проведены работы по уборке территорий, прилегающих к частным домовладениям и многоквартирным домам; очистке подвалов и чердаков жилых домов; очистке и дезинфекции мусороприемных камер; приведению в порядок контейнерных площадок для сбора мусора (побелка, покраска, ремонт ограждений); очистке, ремонту, побелке туалетов, зольников, выгребных ям; ликвидации несанкционированных свалок и другие работы.Предприятиями, организациями, учебными заведениями проведены мероприятия по наведению порядка на прилегающих и закреплённых территориях.Для поддержания инициатив общественных организаций, учреждений образования и других предприятий по уборке территорий общего пользования, парков, набережных, зон отдыха, администрациям районов выделены талоны на утилизацию мусора на безвозмездной основе - всего на каждый район по 500 м3, (итого 1500).Также 9 октября были проведены посадки древесно-кустарниковой общегородской растительности. В рамках осенних посадок было высажено 2500 саженцев.Восстановлена и частично обновлена живая изгородь вдоль автодорог по ул. Терешковой, ул. Лимонова, ул. Октябрьской, пр. Победы. Также высажены кустарники в парке «Мемориал Победы» (восстановление живой изгороди) и берёзы в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой».Посадки прошли с привлечением структурных подразделений администрации города, а также подведомственных учреждений. Все саженцы политы и удобрены.За период с 17 сентября по 13 октября привлечено 60 673 человека, в том числе население (ТОСы) – 11 314 человек, учащиеся школ, вузов, ссузов – 36 624 человека, работники предприятий, организаций и учреждений – 12 736 человек.Организовано 130 экологических акций и десантов с участием сотрудников общественных организаций, ТОС, учащихся школ, студентов, организаций и учреждений всех форм собственности. Проводилась уборка мест общего пользования, парков, скверов, водоохранных зон, лесного массива.В выходные проведён общегородской субботник, в котором приняли участие 27 826 человек. Кроме того, в субботнике приняли участие 1129 организаций и учреждений всех форм собственности, министерства, ведомства, население города, сообщает управление по информационной политике городской администрации.