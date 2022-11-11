Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление

Об этом рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина
Директору школы №32 в Улан-Удэ после резонансной истории с избиением ребёнка взрослым мужчиной внесено прокурорское представление. Об этом сообщила уполномоченный по права ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
На территории этой школы в октябре отец одного из учеников избил шестиклассника. 35-летний мужчина вмешался в спор детей, и на глазах у других ребят решил силой «разобраться» с ребёнком.
Мужчина повалил ребёнка на землю, пинал по телу и лицу, выбив зубы.
Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью ребёнка. Однако семья пострадавшего ребёнка с такой квалификацией была категорически не согласна. Мама рассказывала «Байкал-Daily», что сын испытывает сильные боли, а есть может только через трубочку. Для восстановления челюсти нужна операция стоимостью 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.
В начале ноября дело на контроль взял лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После этого было всё-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- На сегодня в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности учащихся прокурором Октябрьского района директору 32-й школы внесено представление об устранении нарушений закона. Ранее в своём обращении в прокуратуру республики поставила вопрос о непринятии районными органами системы профилактики правонарушений и преступлений всех мер, направленных на защиту и восстановление прав детей. После обращения в прокуратуру в связи с применением физической силы по отношению к ребенку в присутствии других несовершеннолетних в отношении мужчины сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ по Октябрьскому району, - сообщила сегодня детский омбудсмен Наталья Ганькина.
Она подчеркнула, что ситуация остаётся на её контроле.
Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пошёл на отчаянный шаг из-за проблем в бизнесе
Проводится доследственная проверка
Травмы получил пассажир
Автомобилист скрылся с места происшествия и бросил пострадавшего умирать
У Алексея Вахренева осталось трое несовершеннолетних детей
Мужчина совершил убийство спустя короткое время после выхода на свободу
Пенсионер украл торчащий из кармана женщины телефон
Баир Цыбиков получил смертельное ранение под Херсоном
На месте работают сотрудники прокуратуры
Перед сном хозяйка дома вынесла золу из котельной
В ситуации разбираются правоохранительные органы
Вор думал, что никто не заметит пропажи
Проверку уже начала полиция
Мужчина попался на краже водки
«Кулибин» таким образом следил за бывшей семьёй