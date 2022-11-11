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Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление

Директору школы в Улан-Удэ, где избили мальчика, внесли представление
Происшествия,  Фото:pexels.com
Об этом рассказала детский омбудсмен Наталья Ганькина

Директору школы №32 в Улан-Удэ после резонансной истории с избиением ребёнка взрослым мужчиной внесено прокурорское представление. Об этом сообщила уполномоченный по права ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

На территории этой школы в октябре отец одного из учеников избил шестиклассника. 35-летний мужчина вмешался в спор детей, и на глазах у других ребят решил силой «разобраться» с ребёнком.

Мужчина повалил ребёнка на землю, пинал по телу и лицу, выбив зубы.

Изначально расследование велось в рамках уголовного дела о причинении лёгкого вреда здоровью ребёнка. Однако семья пострадавшего ребёнка с такой квалификацией была категорически не согласна. Мама рассказывала «Байкал-Daily», что сын испытывает сильные боли, а есть может только через трубочку. Для восстановления челюсти нужна операция стоимостью 360 тысяч рублей. Со сбором денег помогали многие неравнодушные жители республики.

В начале ноября дело на контроль взял лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. После этого было всё-таки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- На сегодня в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности учащихся прокурором Октябрьского района директору 32-й школы внесено представление об устранении нарушений закона. Ранее в своём обращении в прокуратуру республики поставила вопрос о непринятии районными органами системы профилактики правонарушений и преступлений всех мер, направленных на защиту и восстановление прав детей. После обращения в прокуратуру в связи с применением физической силы по отношению к ребенку в присутствии других несовершеннолетних в отношении мужчины сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Он направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ по Октябрьскому району, - сообщила сегодня детский омбудсмен Наталья Ганькина.

Она подчеркнула, что ситуация остаётся на её контроле.

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