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Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции

Избитый взрослым мужчиной мальчик из Улан-Удэ нуждается в срочной операции
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бурятии объявлен сбор денег на операцию пострадавшему мальчику

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 октября весь Улан-Удэ взбудоражила новость о сильном избиении 12-летнего мальчика, учащегося шестого класса школы № 32. На ребёнка возле школы напал взрослый мужчина, отец другого ученика. Он повалил мальчика на землю, пинал по грудной клетке и животу и выбил два зуба.

«Байкал-Daily» связался с мамой мальчика. Она сообщила, что «боли у сына усилились, челюсть сильно болит, он по-прежнему ест только через трубочку, так как жевать он не в состоянии». Местные врачи обследовали мальчика и посоветовали скорее везти ребёнка на операцию в Москву.

- Нам нужно спасти челюсть, временной протез не поможет. Я хочу, чтобы мой ребёнок полноценно жевал своими зубами. Выезжать надо на этой неделе. Стоимость операции составит 360 тысяч рублей, это только лечение, не считая расходов на проезд и реабилитацию. Мы объявили сбор, - рассказала мама пострадавшего мальчика.

Кроме шестиклассника, в семье ещё четверо детей. Помощь можно оказать по номеру телефона 89964532031 Намсалма Гурожаповна, (Сбер, Тинькофф).

Также мама рассказала, что будет ходатайствовать о пересмотре дела. Судебно-медицинская экспертиза постановила, что пострадавший ребенок отделался лёгкими повреждениями. С этим близкие не согласны.

Кстати, виновник инцидента – мужчина, который напал на ребенка, так и не принёс семьи никаких извинений и не предложил помощь.

Помощь от детского омбудсмена

В работу по ситуацию ранее включилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина. Она также намерена ходатайствовать о переквалификации материалов дела, которое сейчас расценивается как причинение лёгкого вреда здоровью.

- По заключению экспертизы ребёнку причинен легкий вред здоровью. Мальчик до сих пор не приступил к занятиям в школе в связи с лечением. Министерством здравоохранения республики будет проведен консилиум врачей для оценки состояния его здоровья и выбора тактики лечения Материалы проверки по побоям отделом полиции направлены в мировой суд Октябрьского района. Родители с выводами заключения не согласны. Учитывая, что ребёнка лишили двух зубов, впереди длительный период лечения, я полностью разделяю позицию родителей, - сообщила Наталья Ганькина.

Для проверки законности принятого полицией решения детский омбудсмен направила обращение в прокуратуру республики.

- В своем обращении также попросила дать оценку законности выводов экспертизы, организовать повторную экспертизу, исходя из заключения которой дать оценку действиям мужчины по другим статьям уголовного закона. Считаю, что нужно также дать правовую оценку действиям мужчины по применению физической силы в присутствии детей и собственного ребёнка. На текущий момент органами системы профилактики данная работа не проведена, - пояснила Наталья Ганькина.

Для оказания квалифицированной юридической помощи ребёнку Ганькина направила обращение президенту адвокатской палаты республики для предоставления ребенку адвоката бесплатно.



медицинская помощь побои

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