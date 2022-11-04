Дело избитого в Улан-Удэ шестиклассника взял на контроль глава СК России

«Байкал-Daily» ранее сообщал о резонансной истории об избиении на территории улан-удэнской школы 12-летнего подростка взрослым мужчиной. В октябре 2022 года между двумя учащимися произошел конфликт, в который вмешался отец одного из мальчиков. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 35-летний мужчина наносил удары по голове и телу ребёнка.
В полиции установили, что мальчику причинён лёгкий вред здоровью, сообщил 3 ноября информационный центр СКР. Материалы были направлены в мировой суд, где принято решение о прекращении уголовного дела.
При этом мать мальчика не согласна с выводами эксперта о том, что сыну был причинён лёгкий вред здоровью. Она рассказывала «Байкал-Daily», что «у ребёнка сильно болит челюсть, он ест только через трубочку, так как жевать он не в состоянии». Семья объявила сбор помощи, так как мальчика нужно везти на операцию в Москву.
- Нам нужно спасти челюсть, временной протез не поможет. Я хочу, чтобы мой ребёнок полноценно жевал своими зубами. Стоимость операции составит 360 тысяч рублей, это только лечение, не считая расходов на проезд и реабилитацию, - поясняла мама.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, к возобновлению предварительного следствия по уголовному делу и проведению объективного расследования.
Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Следователи в рамках своих полномочий по предупреждению преступлений устанавливают причины и условия, способствовавшие избиению подростка.
- Нам нужно спасти челюсть, временной протез не поможет. Я хочу, чтобы мой ребёнок полноценно жевал своими зубами. Стоимость операции составит 360 тысяч рублей, это только лечение, не считая расходов на проезд и реабилитацию, - поясняла мама.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, к возобновлению предварительного следствия по уголовному делу и проведению объективного расследования.
Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего. Следователи в рамках своих полномочий по предупреждению преступлений устанавливают причины и условия, способствовавшие избиению подростка.