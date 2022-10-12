В Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника и выбил ему зубы

Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
В Улан-Удэ мужчина сильно избил шестиклассника. Инцидент произошёл возле школы №32, сообщается в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».
Отмечается, что ученик, который недавно перешёл в школу, обладает задиристым характером, он не раз донимал одноклассников. Один из них устал терпеть нападки и вызвал хулигана «разобраться». Во время выяснения отношений мальчиков неожиданно появился папа этого задиры.
«Решив заступиться за своего сына, мужчина повалил 12-летнего ребёнка на землю и начал пинать в лицо. Выбил ребёнку два зуба, пинал по грудной клетке и животу. Устав избивать ребёнка, мужик удалился восвояси, и до сих пор не вышел на связь», - говорится в сообщении.
Избитый мальчик сейчас находится в больнице.
Позже очевидцы также рассказали, что за пострадавшего мальчика заступился другой мужчина. Драку продолжили уже взрослые.
Всё происходило на глазах у других школьников, у которых как раз закончились уроки, и вся толпа вышла во двор.
Ситуацию до полного её разрешения на свой контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
- Разборки взрослого с ребёнком, применение физической силы, причинение вреда здоровью, проявление насилия к детям на глазах детей. Подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона, - написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети.
Сейчас полицейские ведут проверку, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям взрослого мужчины по отношению к ребёнку.
- Почему педагоги, классный руководитель, администрация школы № 32 не увидели нарастающий конфликт в классе? Какие меры по предотвращению конфликтов среди детей принимались в школе? Какие мероприятия проводились с родительской общественностью? Эти моменты буду выяснять совместно с комитетом по образованию Улан-Удэ, которым в настоящее время организована служебная проверка, - отметила Наталья Ганькина.
Она подчеркнула, что пострадавшему мальчику окажут всю необходимую правовую и психологическую помощь.
В Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника и выбил ему зубы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии
На моторе лодки сломался винт
В момент поджога бывшая супруга поджигателя находилась в одной из квартир
Дом выгорел изнутри
Речь идёт об ущербе в 14 миллионов
Пострадали водитель и пассажир одной из иномарок
Под туристской сломалась ступенька
Подозреваемому предъявлено обвинение
У нарушителей изъяты пойманная рыба, моторная лодка и рыболовные сети
После задержания мужчина был крайне недоволен
Кражу совершил знакомый потерпевшей
Расследуется уголовное дело
Незадолго до пожара местные жители видели здесь детей
Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности
Рабочие хотели использовать спецтехнику, чтобы потушить траву