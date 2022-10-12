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В Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника и выбил ему зубы

В Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника и выбил ему зубы
Происшествия,  Фото:pexels.com
Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии

В Улан-Удэ мужчина сильно избил шестиклассника. Инцидент произошёл возле школы №32, сообщается в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».

Отмечается, что ученик, который недавно перешёл в школу, обладает задиристым характером, он не раз донимал одноклассников. Один из них устал терпеть нападки и вызвал хулигана «разобраться». Во время выяснения отношений мальчиков неожиданно появился папа этого задиры.

«Решив заступиться за своего сына, мужчина повалил 12-летнего ребёнка на землю и начал пинать в лицо. Выбил ребёнку два зуба, пинал по грудной клетке и животу. Устав избивать ребёнка, мужик удалился восвояси, и до сих пор не вышел на связь», - говорится в сообщении.

Избитый мальчик сейчас находится в больнице.

Позже очевидцы также рассказали, что за пострадавшего мальчика заступился другой мужчина. Драку продолжили уже взрослые.

Всё происходило на глазах у других школьников, у которых как раз закончились уроки, и вся толпа вышла во двор.

Ситуацию до полного её разрешения на свой контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Разборки взрослого с ребёнком, применение физической силы, причинение вреда здоровью, проявление насилия к детям на глазах детей. Подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона, - написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети.

Сейчас полицейские ведут проверку, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям взрослого мужчины по отношению к ребёнку.

- Почему педагоги, классный руководитель, администрация школы № 32 не увидели нарастающий конфликт в классе? Какие меры по предотвращению конфликтов среди детей принимались в школе? Какие мероприятия проводились с родительской общественностью? Эти моменты буду выяснять совместно с комитетом по образованию Улан-Удэ, которым в настоящее время организована служебная проверка, - отметила Наталья Ганькина.

Она подчеркнула, что пострадавшему мальчику окажут всю необходимую правовую и психологическую помощь.
побои школьники

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