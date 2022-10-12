В Улан-Удэ мужчина избил шестиклассника и выбил ему зубы

Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии



В Улан-Удэ мужчина сильно избил шестиклассника. Инцидент произошёл возле школы №32, сообщается в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ».



Отмечается, что ученик, который недавно перешёл в школу, обладает задиристым характером, он не раз донимал одноклассников. Один из них устал терпеть нападки и вызвал хулигана «разобраться». Во время выяснения отношений мальчиков неожиданно появился папа этого задиры.



«Решив заступиться за своего сына, мужчина повалил 12-летнего ребёнка на землю и начал пинать в лицо. Выбил ребёнку два зуба, пинал по грудной клетке и животу. Устав избивать ребёнка, мужик удалился восвояси, и до сих пор не вышел на связь», - говорится в сообщении.



Избитый мальчик сейчас находится в больнице.



Позже очевидцы также рассказали, что за пострадавшего мальчика заступился другой мужчина. Драку продолжили уже взрослые.



Всё происходило на глазах у других школьников, у которых как раз закончились уроки, и вся толпа вышла во двор.



Ситуацию до полного её разрешения на свой контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.



- Разборки взрослого с ребёнком, применение физической силы, причинение вреда здоровью, проявление насилия к детям на глазах детей. Подобные действия взрослых недопустимы, противоречат нормам морали и закона, - написала детский омбудсмен на своей странице в соцсети.



Сейчас полицейские ведут проверку, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям взрослого мужчины по отношению к ребёнку.



- Почему педагоги, классный руководитель, администрация школы № 32 не увидели нарастающий конфликт в классе? Какие меры по предотвращению конфликтов среди детей принимались в школе? Какие мероприятия проводились с родительской общественностью? Эти моменты буду выяснять совместно с комитетом по образованию Улан-Удэ, которым в настоящее время организована служебная проверка, - отметила Наталья Ганькина.



Она подчеркнула, что пострадавшему мальчику окажут всю необходимую правовую и психологическую помощь.

