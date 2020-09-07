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Минобраз Бурятии: «Слава богу, у нас всё нормально»

Минобраз Бурятии: «Слава богу, у нас всё нормально»
Власть, 
В Бурятии подвели итоги первой недели учебного года

В Бурятии стартовала вторая неделя обучения для школьников и студентов.

Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. У учителей из первых двух школ нашли коронавирус. А анализы у педагогов прогимназии брала медсестра, заражённая коронавирусом. Также в трёх школах Еравнинского района учебный год начался с дистанционного обучения.

Замминистра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков сегодня подвёл итоги первой недели учебного года. Он заявил, что в общем по республике она «прошла неплохо», а сейчас «практически все учреждения работают в штатном режиме».

- Мы вышли на вторую неделю, слава богу, у нас всё нормально. Прогнозы, скажем так, были похуже на самом деле. У нас в принципе неплохая ситуация. Количество заболевших, количество контактных лиц не такое уж большое, поэтому практически все школы работают в штатном режиме, - отметил он.

Все школы обеспечены антисептиками, масками и прочими средствами дезинфекции.

- Министерством образования по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова закуплены все необходимые термометры, маски, перчатки для обслуживающего персонала, антисептики как для рук, так и для обработки поверхностей. Всё вовремя было закуплено и фактически до начала учебного года в образовательные организации Бурятии поступило. Если возникают какие-то вопросы, родители имеют право самостоятельно обеспечивать своих детей антисептиками, масками, если хотят ещё усилить противовирусные мероприятия. А так, все образовательные организации республики обеспечены, - заверил Валерий Поздняков.

«Немножко занижает температуру»

Многие родители жалуются на то, что закупленные термометры некорректно показывают температуру. Замминистра образования и науки Бурятии отметил, что переживать в этом случае не надо.

- Я лично рассылал инструкцию по работе с вновь закупленными термометрами всем директорам школ республики. То есть проблемы как таковой быть не должно. Да, действительно он, может быть, немножко как бы занижает температуру по сравнению с плановыми показателями, но в случае если у человека действительно есть температура, он её покажет. Поэтому речи о том, что из-за недоброкачественных показателей термометра возможен пропуск в образовательную организацию человека с повышенной температурой, с признаками ОРВИ, быть не может, - разъяснил он.

Горячее питание и сухпайки

С этого года все младшеклассники начали получать бесплатное горячее питание в школах.

- Там, где питание организовать пока невозможно, выдают продуктовые наборы. В любом случае питание для всех детей будет обеспечено. Школы в целом работают в штатном режиме, никаких существенных проблем нет, и будем надеяться, что мы сохраним такой настрой и такую ситуацию до конца учебного года, - поделился Валерий Поздняков.

В 13 школах республики нет пищеблоков, но муниципалитеты выходят из ситуации с помощью подвоза еды.

- Согласно тем данным, которые мы подавали в министерство просвещения России, в 13 школах попросту отсутствуют пищеблоки. С этими школами есть определённые проблемы, тем не менее, у нас муниципалитеты прикладывают все возможные усилия – они организовали помещения для приема пищи, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, и питание подвозится из близлежащих школ. Там, где школы реально отдалённые, нет такой возможности, там будем пока питание обеспечивать за счёт продуктовых наборов, - продолжил замминистра образования и науки Бурятии.

Масочный режим в вузах

В вузах, в отличие от школ действуют более жёсткие требования, вроде обязательного масочного режима.

- По вузам действительно - министерство высшего образования и науки предприняло более жесткие меры. Если у нас в образовательных организациях для обучающихся масочный режим не является обязательным, то в вузах этот режим является обязательным. Ну, тем более там люди взрослые, всё намного серьёзнее, - заключил замминистра.

На утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632 (+50 за сутки)
коронавирус профилактика школы
 
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