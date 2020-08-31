У ещё одного учителя в Улан-Удэ выявили коронавирус
Число больных коронавирусом учителей в Улан-Удэ увеличилось до двух. Как сообщал «Байкал-Daily», первый случай COVID-19 у учителя был выявлен в средней школе №20. Один его коллега вошёл в число контактных лиц, также был отстранён от работы и изолирован. В помещениях школы проведены дезинфекционные мероприятия.
Также COVID-19 у учителя зарегистрирован в средней школе №22.
- Также проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц: по месту работы – 38 человек, все отстранены от работы, изолированы и находится под медицинским наблюдением, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В прогимназии №108 53 учителя вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом. Все педагоги отстранены от работы, изолированы, находятся под медицинским наблюдением.
- В данных очагах противоэпидемические мероприятия продолжаются, мы держим на контроле ситуацию. Вместе с тем, напоминаю всем нашим гражданам, директорам школ, педагогам, родителям и ученикам: только строгое соблюдение мер профилактики, противоэпидемических мероприятий позволит избежать заноса инфекции в школу и ее дальнейшее распространение. Мы все заинтересованы в том, чтобы учебный процесс шел в обычном режиме, и дети учились рядом друг с другом, а не в дистанционной форме – пояснил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
В Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за COVID-19
Происшествия, Фото:
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