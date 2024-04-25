В Улан-Удэ создали муниципальное учреждение, ответственное за «Чистый воздух»

Оно начнёт работу с 1 мая



24 апреля на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты одобрили создание нового муниципального казённого учреждения. В ведении администрации города появится МКУ «Управление по реализации проекта «Чистый воздух».



Основной задачей учреждения названо «решение комплексных задач по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». МКУ, в частности, будет контролировать перевод частного сектора на электроотопление, реконструкцию сетей, будет ответственно за выдачу соответствующих субсидий юрлицам.



Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает сразу несколько направлений. Это и развитие транспортной инфраструктуры, перевод частных домовладений на электроотопление, производство бездымного топлива, реконструкция котельных, оснащение муниципальных котельных устройствами очистки дымовых газов и др.



- В настоящее время сформирован только проект, который требует существенных доработок, как в части мероприятий, так в их обосновании и дальнейшем утверждении в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, - сообщил вице-мэр Улан-Удэ, председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Одним из первых мероприятий, реализуемых учреждением, будет перевод частных домов с угольного на электрическое отопление. Так, на первом этапе из 27 тысяч домовладений на электроотопление будет переведено 1800 домов Левобережья. Пилотный участок состоит из трёх СНТ «Сибиряк», «Профсоюзник» и «Урожай».



В соответствии с планом мероприятий, реализация проекта «Чистый воздух» в Улан-Удэ начнётся с 1 мая 2024 года.



- Мы должны в два раза снизить выброс вредных веществ. Сейчас идёт основной этап – это перевод домохозяйств из угольного, печного на электроотопление. Для этого нужно по каждому домохозяйству проект присоединения, строительные работы и субсидирование. В дальнейшем функционал будет расширяться, поскольку нам мало перевести дома на электроотопление. Также нужно уменьшить выброс вредных веществ от угольных котельных, - добавил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.



