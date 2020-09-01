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В Улан-Удэ анализы на коронавирус брала заражённая медсестра

В Улан-Удэ анализы на коронавирус брала заражённая медсестра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У медсестры оказалась бессимптомная форма COVID-19

Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. 

Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в прогимназии №108 коронавирус был выявлен у медсестры. Она была направлена в помощь для организации быстрого забора анализов на коронавирус среди учителей, «для того, чтобы профилактировать у работников организации возможные случаи инфицирования», добавила министр.

- Учитывая, что сегодня много бессимптомных форм заболевания, к сожалению, у медсестры позже выявился контактный. На момент проведения забора крови для исследования, у неё не было никакой клиники. Сегодня у неё бессимптомная форма заболевания. Ситуация так сложилась, никто не предполагал, но мы отработали быстро, - сказала Евгения Лудупова.

18 учителей, воспитатели и другие работники пройдут повторное исследование 4 сентября. Министр отметила, что медсестра работала в средствах индивидуальной защиты.

- Мы просим понимания, у медсестры бессимптомная форма, мы же не можем как рентгены видеть, что человек болеет, - сказала она.

В то же время министр отметила, что мероприятие было необходимо, так как среди учителей выявляют инфицированных.

коронавирус профилактика
 
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