В Бурятии первые школы ушли на дистанционку

В Еравнинском районе устанавливают контрольный пост и переводят школы на дистанционку
31 августа республиканский оперативный штаб принял решение о дистанционном обучении в трёх школах Еравнинского района. Это средние школы №№1 и 2 в Сосново-Озёрском и Исингинская средняя школа. Они будут учиться дистанционно как минимум до 14 сентября, сообщается в группе «Еравно-инфо».
В Еравнинском районе за весь период зарегистрировано 134 больных коронавирусом. В последнее время здесь произошёл резкий рост числа заражённых. За сутки прибавилось 12 больных. За август зарегистрировано 451 контактное лицо, другие контактные продолжают устанавливаться.
По решению республиканского штаба из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 29 августа вводится контрольный пост на территории Еравнинского района. Он установлен на въезде и выезде села Сосново-Озёрское.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ коронавирус подтвердился у двух учителей из улан-удэнских школ №№ 20 и 22. В 20-й школе контактным оказался только один коллега, а вот в 22-й – сразу 38 сотрудников школы. Также в прогимназии №108 53 учителя вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом. Все эти педагоги отстранены от работы.
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