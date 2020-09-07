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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5600

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5600
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки вновь выявили пять десятков заражённых

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 7 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632. Из них по Улан-Удэ – 3224.

За сутки коронавирус выявили ещё у 50 человек. Темпы заражения на спад пока не идут: накануне суточный прирост был +51 больной, а до этого +50, +54, +47, +49 и т.д.

Из 50 новых случаев COVID-19: 18 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 4636 человек, или 82%. В том числе накануне вылечился 31 человек.

Умерли за всё время 58 человек. Накануне ни одной новой смерти было. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого больные умирали пять дней подряд.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 522 человека. На амбулаторном лечении находятся ещё 416 пациентов с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 34 ребёнка (столько же было накануне). Их состояние удовлетворительное.

В отделениях реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (как и днём ранее). Из них на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – четверо, в том числе двое старше 65 лет.

Круг контактных лиц больных коронавирусом на сегодня составляет 1921 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка коронавируса зарегистрирована в минтрансе Бурятии.

В Бурятии будут определены худшие министерства и ведомства Бурятии по профилактике коронавируса. Их руководителей лишат премий, а главу самого плохо справившегося министерства или ведомства привлекут к дисциплинарной ответственности.

Накануне четвероклассник из Улан-Удэ записал видеообращение к главе Бурятии с просьбой открыть скейт-парк и «водяновскую» детскую площадку. Школьник не видит логики в нынешней ситуации, когда работает та же детская площадка «Играл Байкал» в парке имени Орешкова.

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